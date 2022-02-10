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Сегодня, 12:58

Макс Топор вызвал на бой на кулаках тренера, который избил его

Иван Торопцев
Корреспондент

Боец Максим Щербаков, известный как Макс Топор, вызвал избившего его тренера Альберта Кармазяна на бой на голых кулаках.

«Ну что, друзья, я могу сказать? Хайпожор Альберт льет грязь везде и повсюду, где только можно! Я пытался решить этот вопрос цивилизованно, но его крайняя выходка на нашем совместном интервью стала последней каплей. Ну что, тренеришка, давай проверим, насколько ты воин, и выйдем с тобой на голых кулаках. Там исподтишка меня точно ударить не получится», — приводит РЕН ТВ слова Топора.

28 января на боксерском турнире РЕН ТВ Щербаков досрочно уступил Максиму Новоселову. В раздевалке после боя с Новоселовым тренер Альберт Кармазян обвинил Щербакова в сдаче боя и избил его на глазах близких людей своего подопечного.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/937696-topor-vyzval-eks-trenera-na-boi-na-golykh-kulakakh
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