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Исраэль Адесанья: «Спросил бы у Даны Уайта, почему за всю пандемию я ни разу не видел его в маске»

Адесанья интересуется, почему Дана Уайт не использует защитную маску
Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в интервью YouTube-каналу The MacLife задался вопросом, почему он за время пандемии ни разу не видел президента промоушена Дану Уайт в маске.

— Если бы вы могли задать один вопрос Дане Уайт, что бы это был за вопрос?

— Хм. Я бы спросил, почему я ни разу не видел его в маске. Знаю, что у него был ковид, и он вылечился, но... Мне нравится его уверенность в себе. Он ни разу не надевал маску за всю пандемию. Ни разу!

— Он мне как-то рассказал историю. Заходит он в один ресторан и говорит [на входе]: «Я ни разу не надевал маску и не подхватил никакого вируса!». Я про себя подумал: «Бро, ты, наверное, в каком-то пузыре живешь».

В ночь на 13 февраля Адесанья подерется с Робертом Уиттакером на UFC 271 в Хьюстоне.

Коронавирус
Дана Уайт
Исраэль Адесанья
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