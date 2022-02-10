Рэпер Шокк: «Хабиб просто сбежал с поля боя и завершил карьеру. Это мое мнение, за которое мне угрожают»

Рэпер Дмитрий Бамберг, известный как Шокк, объяснил, почему он критикует бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«В топ-10 он бы удержался, но не удержал бы свой «нолик» надолго. И ему это понятно, поэтому он вовремя ушел. Считаю, что бойцы — тем более легенды, как Мохаммед Али и Майк Тайсон — должны проходить на своем бойцовском пути и победы, и поражения. Они шли до конца, они прошли полностью путь воина. А Хабиб, такое впечатление, просто сбежал с поля боя: «У меня ни царапины. Я сейчас убегу и буду рассказывать, что меня даже никто не задел».



Это мое мнение, это моя точка зрения. И когда я натыкаюсь где-то на его высказывание, где он говорит: «Наш бой с Конором был самым шумным и великим событием за все время единоборств» — естественно, я на это реагирую: «М-да...» Нет, ты — конечно, топ-спортсмен. Никто не оспаривает его достижений. Но я считаю, что это в первую очередь достижения его отца, потому что Абдулманап Нурмагомедов — это действительно великий тренер. Никто и никогда это под вопрос не ставил. Но все высказывания Хабиба сегодня — это немножко «High fly», как говорят американцы. Ты не действующий боец, чтобы до сих пор вести себя, будто ты завтра выйдешь и сможешь всех победить. Все понимают, что это не так. Сегодня Конор и Хабиб — уже не того полета птицы, что были раньше.



Меня обвиняют в неуважении, но почитайте, что пишут в комментариях. Как ведут себя эти люди, как они позорятся, какие слова они используют. Я нигде не оскорбил Хабиба, нигде не перешел на личности и нигде не оскорбил дагестанский народ. Я просто высказал свое мнение — причем достаточно культурно его сформулировал. Почитайте в комментах, что мне пишут, какими словами выражаются. Считаю, что Хабиб в первую очередь должен не учить людей, как жить, а хотя бы своих людей научить себя вести. Объяснить им, что человек имеет право высказать свое мнение, если он не переходит на личности и никого не оскорбляет. Это ни в коем случае не причина оскорблять или угрожать — а мне угрожали», — приводит Sport24 слова рэпера.

Ранее музыкант заявил, что Нурмагомедов «никогда не был лучшим бойцом, но корчит из себя легенду».