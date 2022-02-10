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Рэпер Шокк: «Хабиб просто сбежал с поля боя и завершил карьеру. Это мое мнение, за которое мне угрожают»

Рэпер Шокк объяснил, почему ему не нравится Хабиб Нурмагомедов
Иван Торопцев
Корреспондент
Рэпер Шокк.
Фото Instagram

Рэпер Дмитрий Бамберг, известный как Шокк, объяснил, почему он критикует бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«В топ-10 он бы удержался, но не удержал бы свой «нолик» надолго. И ему это понятно, поэтому он вовремя ушел. Считаю, что бойцы — тем более легенды, как Мохаммед Али и Майк Тайсон — должны проходить на своем бойцовском пути и победы, и поражения. Они шли до конца, они прошли полностью путь воина. А Хабиб, такое впечатление, просто сбежал с поля боя: «У меня ни царапины. Я сейчас убегу и буду рассказывать, что меня даже никто не задел».

Это мое мнение, это моя точка зрения. И когда я натыкаюсь где-то на его высказывание, где он говорит: «Наш бой с Конором был самым шумным и великим событием за все время единоборств» — естественно, я на это реагирую: «М-да...» Нет, ты — конечно, топ-спортсмен. Никто не оспаривает его достижений. Но я считаю, что это в первую очередь достижения его отца, потому что Абдулманап Нурмагомедов — это действительно великий тренер. Никто и никогда это под вопрос не ставил. Но все высказывания Хабиба сегодня — это немножко «High fly», как говорят американцы. Ты не действующий боец, чтобы до сих пор вести себя, будто ты завтра выйдешь и сможешь всех победить. Все понимают, что это не так. Сегодня Конор и Хабиб — уже не того полета птицы, что были раньше.

Меня обвиняют в неуважении, но почитайте, что пишут в комментариях. Как ведут себя эти люди, как они позорятся, какие слова они используют. Я нигде не оскорбил Хабиба, нигде не перешел на личности и нигде не оскорбил дагестанский народ. Я просто высказал свое мнение — причем достаточно культурно его сформулировал. Почитайте в комментах, что мне пишут, какими словами выражаются. Считаю, что Хабиб в первую очередь должен не учить людей, как жить, а хотя бы своих людей научить себя вести. Объяснить им, что человек имеет право высказать свое мнение, если он не переходит на личности и никого не оскорбляет. Это ни в коем случае не причина оскорблять или угрожать — а мне угрожали», — приводит Sport24 слова рэпера.

Ранее музыкант заявил, что Нурмагомедов «никогда не был лучшим бойцом, но корчит из себя легенду».

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-02-10-reper-schokk-khabib-prosto-sbezhal-s-polya-boya-zavershiv-karyeru-eto-moye-mneniye-iz-za-kotorogo-mne-ugrozhayut
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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