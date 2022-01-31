Хабиб — о бое с Гэтжи: «Удосрочил бы его в 1-м раунде, сказали бы, что легкий бой. Поэтому удосрочил во 2-м»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о бое с Джастином Гэтжи.

«Последние два года я не получал удовольствия от боев, — сказал Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах. — Заход в клетку — победа — домой. Окей. Люди начинают спрашивать: «О, а когда следующий бой?», я уставал от этого. Все это мне не приносило удовольствия. За исключениям вот этого боя [с Макгрегором]. Вот этого боя я реально ждал, я хотел драться.

С Дастином Порье я думал: «Окей, я чемпион, очередной претендент на очереди». Я знал, что если побью его, люди будут говорить, что в нем ничего особенного: «Мы знали, что ты лучше». Даже когда я дрался с Гэтжи, до боя все говорили, какая у него хорошая защита от борьбы, какая ударка. Я слушал это все и думал: «Окей... вообще не понимают, что я за боец, что делаю». Потом прикинул: «Финиширую его в первом раунде, скажут, какой легкий бой. Поэтому давай финиширую его во втором». Что-то вроде того».

24 октября 2020 года Нурмагомедов задушил Гэтжи во 2-м раунде поединка на UFC 254 в Абу-Даби и объявил о завершении карьеры.