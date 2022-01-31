Президент ACA назвал лучший бой первого турнира лиги в 2022 году

Президент ACA Алексей Яценко подвел итоги боя между экс-чемпионом в легчайшем весе Рустамом Керимовым и Абдул-Рахманом Дудаевым в рамках турнира АСА 135. По итогам трех раундов победу одержал Керимов.

«Мы внесли коррективы в бонусную политику. Справедливо, если мы будем отмечать обоих участников лучшего противостояния, а не только победителя. Но это касается только тех боев, которые пройдут все отведенные раунды.

По итогам ACA 135 Рустам Керимов получает 50 тысяч долларов, Абдул-Рахман Дудаев — 25 тысяч. Этот реванш, которого не зря ждали фанаты, оправдал все ожидания. Захватывающий с начала и до финального гонга, полный энергии и напора! Думаю, никто из телезрителей и зрителей в зале не остался равнодушным к тому, что происходило в клетке!

Это была война двух мастеров, в которой с незначительным перевесом выиграл и сохранил статус непобежденного Рустам Керимов. После этого боя он заслуженно становится претендентом на титул чемпиона ACA в легчайшем весе», — приводит слова Яценко пресс-служба промоушена.