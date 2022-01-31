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31 января, 22:30

Хабиб — о бое с Конором: «Хотел показать миллионам таких же, как он, что мир отличается от их представлений»

Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, какая мотивация двигала им в бою с Конором Макгрегором.

«Этого боя я реально ждал, я хотел драться, — сказал Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах. — Моя уверенность в себе была на высочайшем уровне. Все эти ребята уже проигрывали, их душили, я же никогда не знал поражения. Тогда [c Макгрегором] мною двигало много вещей. Его тип личности, его ценности, то, что он представляет.

Я выходил в клетку и хотел показать людям, кто есть кто. Кто я, а кто он. Два вообще разных человека, разных уровня. Один вечер, одно время боя, но вообще разные люди. Я хотел показать миллионам людей, таким же, как он, что мир сильно отличается от того, что они представляют. Что есть другие [ценности]».

6 октября 2018-го Хабиб финишировал Макгрегора ущемлением челюсти на UFC 229 в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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