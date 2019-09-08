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Хабиб Нурмагомедов: «Порье нужно было до потери сознания меня задушить, чтобы бой завершился»

01:32
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Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал момент, который произошел в третьем раунде боя с Дастином Порье — когда американец попытался провести удушающий прием. Бой состоялся 7 сентября в Абу-Даби, Хабиб победил досрочно — в третьем раунде.

— Критического момента не было, но захват был хороший, плотный, — сказал Хабиб. — Я чувствовал, что тратит энергию, чувствовал, что он тратит силу. Он не смог задушить и психологически надломился. Даже не психологически... Он физически подсел. И я ощутил, что он уже подустал. Если было бы критическое положение, то мня надо было бы задушить до потери сознания, чтобы бой завершился. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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