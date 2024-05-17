Полуфиналист «Гран-при» АСА Багов сравнил себя со снежным барсом

Полуфиналист «Гран-при» АСА в легком весе Али Багов рассказал о подготовке к поединку против Хердесона Батисты на АСА 178.

«Я провожу три тренировки в день, это очень тяжело. Я сейчас на Эльбрусе, тренируюсь как снежный барс. Каждое утро у меня начинается с похода в горы, бега. С 7 до 9 утра это. В 11 часов утра подъем в горы. И вечером в зал на спарринги. Через несколько дней закончатся сборы в горах, а потом на три недели в Дагестан.

У меня бой в Сочи, поэтому прилечу туда заранее, чтобы акклиматизироваться. Мне нравится начинать сборы в горах. Здесь работаем над функционалкой, улучшается выносливость. После третьей недели электролиты в крови повышаются. Каждая подготовка, вне зависимости от времени года, начинается тут. В Дагестане спарринги, работаем на технику, боремся", — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

28 июня на турнире АСА 178 Али Багов проведет поединок против Хердесона Батисты в рамках 1/2 Гран-при АСА в легком весе.