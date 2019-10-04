«Родителям поклон». Губернатор Московской области встретился с Нурмагомедовым
15:24
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в здании правительства региона. Воробьев поздравил бойца с успешной защитой чемпионского пояса в поединке против американского спортсмена Дастина Порье. Также губернатор передал для мамы Нурмагомедова украшенный цветами платок.
- Дорогой Хабиб, рад общению и совместным планам, — написал Воробьев в Instagram. — Верим в тебя и ждем побед. Родителям поклон!
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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