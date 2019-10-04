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«Родителям поклон». Губернатор Московской области встретился с Нурмагомедовым

15:24
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в здании правительства региона. Воробьев поздравил бойца с успешной защитой чемпионского пояса в поединке против американского спортсмена Дастина Порье. Также губернатор передал для мамы Нурмагомедова украшенный цветами платок.

- Дорогой Хабиб, рад общению и совместным планам, — написал Воробьев в Instagram. — Верим в тебя и ждем побед. Родителям поклон!

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