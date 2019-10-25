В Макгрегора бросили бутылкой в Москве

Блогер бросил пластиковой бутылкой в сторону Конора Макгрегора во время мероприятия для СМИ, которое прошло в пятницу в Москве в одном из отелей.

Бутылка пролетела мимо, блогера тут же задержала охрана. Макгрегор прилетел в Москву в среду. В четверг утром он дал пресс-конференцию, подвергнув жесткой критике чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В четверг вечером у отеля, в котором разместился Макгрегор, собралось около сотни дагестанцев, желающих поговорить с ирландцем.

6 октября 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. У 31-летнего Макгрегора — 21 победа в ММА и 4 поражения. У его ровесника Нурмагомедова — 28 побед, 0 поражений.