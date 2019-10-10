С начала года в Москве родилось 26 Хабибов

С начала этого года 26 новорожденных детей назвали именем Хабиб, cообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Еще 34 младенцев назвали именем Добрыня, Имена Александр Поль, Цезарь, Ричард Лев или Огнеслав использовались родителями для своих новорожденных лишь по одному разу. Имя Хабиб носит боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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