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Сегодня, 14:40

Хабиб Нурмагомедов поздравил Анкалаева с победой на UFC Fight Night 203

Давид Хачатрян

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил победу полутяжеловеса Магомеда Анкалаева на UFC Fight Night 203.
«Как никто другой заслужил бой за пояс», — написал Нурмагомедов про Анкалаева на своей странице в Instagram.
Ранее, 13 марта Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Российский боец занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе и идет на серии из 8 побед.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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