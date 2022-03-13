Хабиб Нурмагомедов поздравил Анкалаева с победой на UFC Fight Night 203

Непобежденный бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил победу полутяжеловеса Магомеда Анкалаева на UFC Fight Night 203.

«Как никто другой заслужил бой за пояс», — написал Нурмагомедов про Анкалаева на своей странице в Instagram.

Ранее, 13 марта Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Российский боец занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе и идет на серии из 8 побед.