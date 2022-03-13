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Сегодня, 14:08

Шлеменко оценил победу Анкалаева на UFC Fight Night 203

Давид Хачатрян

37-летний российский боец Александр «Шторм» Шлеменко поздравил Магомеда Анкалаева с победой над бразильцем Тиаго Сантосом.

«Молодец, что сказать, — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт». — Можно только поздравить, заслуженно победил. Магомед работал очень хорошо. Бой провел расчетливо. Если говорить про давление, то его не было видно, несмотря на то, что бой был в Лас-Вегасе».

Ранее, 13 марта Анкалаев победил Сантоса единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Александр Шлеменко
UFC
ММА
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