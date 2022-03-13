«Он зверь». Стерлинг оценил выступление Анкалаева

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над Тиаго Сантосом на UFC Fight Night 203.

«Нужно посмотреть за работой Анкалаева в зале. Он просто зверь», — написал Стерлинг в Twitter.

Ранее, 13 марта Анкалаев победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей (48 — 47, 49 — 46, 49 — 46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада. Российский боец занимает 6 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе и идет на серии из 8 побед.

Стерлинг будет защищать титул против Петра Яна 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.