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Сегодня, 09:41

Экс-чемпион UFC Кейн Веласкес замешан в перестрелке в Сан-Хосе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес участвовал в перестрелке в Сан-Хосе, в результате которой один человек получил ранения.

Как сообщает NBC Bay Area, перестрелка произошла примерно в 15:15 дня на шоссе Монтерей и Бейли-авеню, недалеко от средней школы Собрато.

Источники, знакомые с ходом расследования, подтвердили NBC Bay Area, что в инциденте замешан бывший чемпион UFC Кейн Веласкес. Согласно полицейскому отчету, один мужчина был доставлен в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни, а другой мужчина был арестован.

В последнем поединке, который состоялся в феврале 2019 года на UFC on ESPN 1, Веласкес нокаутом в первом раунде уступил действующему чемпиону сильнейшей лиги в тяжелом весе Фрэнсису Нганну. Всего на счету 39-летнего Веласкеса 14 побед и 3 поражения.

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