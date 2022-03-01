«Побил лучше Усмана». Отец Альберта Туменова рассказал о принципиальном спарринге сына с Ковингтоном

Хусейн Туменов, отец и тренер экс-бойца UFC Альберта Туменова, высоко оценил шансы сына против Владимира Минеева и Александра Шлеменко.

«Скажу без ложной скромности, что Альберт не будет легкой прогулкой ни для кого — даже для [Владимира] Минеева, — сказал Туменов-старший «СЭ». — Тем более [Александр] Шлеменко не такой тяжелый. Я думаю, что ни для кого он не станет легкой прогулкой».

Также Хусейн Туменов рассказал о принципиальном спарринге сына с американцем Колби Ковингтоном, которого дважды побеждал чемпион UFC Камару Усман.

«У него был не просто спарринг, а, например, с [Колби] Ковингтоном, — продолжил специалист. — Он сам озвучивал, что он побил его лучше [Камару] Усмана. Такое было. И многие, а не только он, говорят, что это был не просто спарринг, а принципиальный. Если Всевышний решит, то еще все сложится. Мы еще не сдались. «Бастион» (бойцовский клуб. — Прим. «СЭ») еще живой».

На счету 30-летнего Альберта Туменова в ММА 22 победы и 4 поражения. В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года, Туменов нокаутом выиграл у Беслана Ушукова и тем самым защитил титул чемпиона ACA в полусреднем весе. В организации UFC Туменов провел 7 поединков.

Следующим оппонентом Колби Ковингтона станет его бывший товарищ по команде Хорхе Масвидаль. Бойцы сразятся в главном событии турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.