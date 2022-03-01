Дос Аньос согласился на бой с Махачевым в полусреднем весе

Бразильский боец ММА Рафаэль дос Аньос согласился на предложение Ислама Махачева провести бой в полусреднем весе (до 77,5 кг для рейтингового боя) на турнире UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе (Невада, США).

Сначала дос Аньос написал в Twitter, что хотел бы выйти против него в промежуточном весе — до 165 фунтов (74,5 кг). Реакция Махачева была следующей: «Ты опять ищешь отходной путь?» Бразилец сначала написал: «Нет. А ты?», а затем добавил: «Я в 170 фунтов! Поехали!!! Не убегай!!!»

И Махачев, и дос Аньос выступают в легком весе (до 70,6 кг для рейтингового боя). Россиянин провел последний бой в ночь на 27 февраля, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Бобби Грина. На счету 30-летнего Махачева 22 победы и 1 поражение в ММА (11-1 в UFC). У 37-летнего бывшего чемпиона UFC в легком весе дос Аньоса 30 побед и 13 поражений (19-11 в UFC ).