Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий американец Джон Джонс поделился мнением о Сириле Гане как о потенциальном сопернике.

«Я думаю, что он весьма уникален для тяжеловеса, — написал Джон Джонс в Twitter. — Но я не думаю, что мир готов к такому уникальному тяжеловесу, которым буду я. Я верю, что мой опыт в полутяжелом весе сыграет важную роль в моих будущих боях».

I think he's pretty unique for a heavyweight, I don't think the world is ready for how unique I'm going to be. I believe my light heavyweight experience will be the biggest difference in my future fights. https://t.co/BbXyC0d7CX — BONY (@JonnyBones) November 15, 2021

Ган — временный чемпион UFC в тяжелом весе с профессиональным рекордом 10-0. В январе на UFC 270 француз сразится за пояс неоспоримого чемпиона с бывшим одноклубником Фрэнсисом Нганну.

На счету Джонса 26 побед, 1 поражение и еще один бой, признанный несостоявшимся. В прошлом боец долгое время находился в статусе лучшего бойца планеты.