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Джонс — о Гане: «Он весьма уникален, но мир не готов к такому уникальному тяжеловесу, которым буду я»

13:32
Джон Джонс. Фото Twitter
Джон Джонс. Фото Twitter
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий американец Джон Джонс поделился мнением о Сириле Гане как о потенциальном сопернике.

«Я думаю, что он весьма уникален для тяжеловеса, — написал Джон Джонс в Twitter. — Но я не думаю, что мир готов к такому уникальному тяжеловесу, которым буду я. Я верю, что мой опыт в полутяжелом весе сыграет важную роль в моих будущих боях».

Ган — временный чемпион UFC в тяжелом весе с профессиональным рекордом 10-0. В январе на UFC 270 француз сразится за пояс неоспоримого чемпиона с бывшим одноклубником Фрэнсисом Нганну.

На счету Джонса 26 побед, 1 поражение и еще один бой, признанный несостоявшимся. В прошлом боец долгое время находился в статусе лучшего бойца планеты.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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