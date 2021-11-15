Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем отношении к экс-абсолютному чемпиону мира по боксу Мохаммеду Али.

«Какой снимок иконы! — написал Макгрегор в Twitter. — Посмотрите на его плечо в этом ударе. Али полностью вкладывался в него. Буквальные кнуты! Невероятный! Мохаммед Али — настоящая легенда и мой герой. Величайший в мире».