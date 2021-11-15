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Конор Макгрегор: «Мохаммад Али — настоящая легенда и мой герой»

11:49
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем отношении к экс-абсолютному чемпиону мира по боксу Мохаммеду Али.

«Какой снимок иконы! — написал Макгрегор в Twitter. — Посмотрите на его плечо в этом ударе. Али полностью вкладывался в него. Буквальные кнуты! Невероятный! Мохаммед Али — настоящая легенда и мой герой. Величайший в мире».

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