Конор Макгрегор: «Мохаммад Али — настоящая легенда и мой герой»
11:49
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о своем отношении к экс-абсолютному чемпиону мира по боксу Мохаммеду Али.
«Какой снимок иконы! — написал Макгрегор в Twitter. — Посмотрите на его плечо в этом ударе. Али полностью вкладывался в него. Буквальные кнуты! Невероятный! Мохаммед Али — настоящая легенда и мой герой. Величайший в мире».
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