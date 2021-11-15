Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел отпуск

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел свой отпуск.

«Мой отпуск прошел в Мекке», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Мекка — город в Саудовской Аравии. Является центром паломничества для мусульман.

24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.