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Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел отпуск

15:56
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Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел свой отпуск.

«Мой отпуск прошел в Мекке», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Мекка — город в Саудовской Аравии. Является центром паломничества для мусульман.

24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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