Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел отпуск
15:56
Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, где провел свой отпуск.
«Мой отпуск прошел в Мекке», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Мекка — город в Саудовской Аравии. Является центром паломничества для мусульман.
24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю