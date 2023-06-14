Дацик проведет бой с Жаслановым в совместном турнире Ural FC и Naiza в Алма-Ате

Российская лига Ural FC и казахстанская Naiza представили полный кард совместного ивента, который состоится 23 июня в Алма-Ате.

В турнире запланировано провести 12 поединков, в которых примут участие представители России, Казахстана, Киргизии, Китая, Бразилии и Словении.

В главном поединке по правилам бокса встретятся тяжеловесы — россиянин Вячеслав Дацик и казахстанец Галымжан Жасланов (Галым ТТ). В соглавном бою за титул обеих организации в средней весовой категории сойдутся Даурен Ермеков и Руслан Шамилов. В третьем по значимости поединке пояс Naiza в минимальном весе разыграют Казбек Сагын и Багдат Жубаныш.

Также в рамках ивента состоится матч по батырболу — баскетболу c элементами борьбы в клетке для MMA.