Минеев рассказал о самой запоминающейся драке на улице

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) поделился историей, как с товарищем подрался против шести человек.

«В принципе, практически на любой улице дрался. Но вот есть улица Гончарова на пересечении с улицей Карла Маркса. Там есть ЦУМ. Культовое место у нас. Мне было лет 19, я приехал из Москвы, окончил первый курс университета. Купил себе какие-то модные вещи. И вот на этом перекрестке мы подрались с товарищем. Начали драться, думали, их двое, а их оказалось шестеро. И вот так и дрались на этом перекрестке. Чуть движение даже остановилось. Что примечательно, милиция, которая стояла рядом, она не вмешивалась и ждала, когда это все закончится», — сказал Минеев «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутировал бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса (13-8).