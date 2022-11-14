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Сегодня, 10:54

Бой Исмаилова и Шлеменко пройдет 3 декабря в Екатеринбурге

Виктория Кравченко
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Российские бойцы ММА Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге, рассказали ТАСС в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко сойдутся в клетке 3 декабря и возглавят шоу RCC 13. Турнир пройдет на многотысячной арене «Уралец», — сообщается в источнике.

Бойцы должны были встретиться в августе 2022 года, но из-за операции Исмаилова встречу перенесли на конец года.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: https://tass.ru/sport/16314049
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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