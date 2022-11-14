Реакция ММА-сообщества на смерть экс-бойца UFC Энтони Джонсона

Бойцы и другие известные в ММА-сообществе люди отреагировали в Twitter на смерть бывшего бойца UFC и Bellator Энтони Джонсона.

Гловер Тейшейра: «Мне так грустно слышать об этом. Один из самых страшных и жестоких противников, с которыми я когда-либо сталкивался. Один из самых милых и скромных людей, которых я когда-либо встречал. Мое сердце разбито. Мои соболезнования семье. Покойся с миром».

Джон Додсон: «Грустно это слышать. Один из самых крутых парней на планете только что ушел. Спасибо тебе за отличные бои и много веселых моментов. Посылаю свои молитвы семье «Рамбла». Сожалею о вашей потере».

Йоэль Ромеро: «Мое сердце разбито, потому что ты больше никогда не вернешься».

Майкл Биспинг: «Потрясен. Покойся с миром. Искренние соболезнования твоей семье и близким».

Майкл Кьеза: «Покойся с миром, Энтони «Рамбл» Джонсон. Один из самых богатых на нокауты бойцов, которых когда-либо видел наш спорт. Посылаю свои молитвы семье и всем, кого коснулась эта трагедия».

Дерек Брансон: «Он никогда не переставал совершенствоваться. Жизнь может быть короткой. Никогда не забывайте об этом и цените каждый момент. Покойся с миром, Энтони!»

Тьяго Сантос: «Очень печальный день для всего ММА-сообщества. Отличный парень, один из самых опасных бойцов в истории. Покойся с миром, чемпион».

Генри Сехудо: «Покойся с миром, «Рамбл»».

Белал Мухаммад: «Бро... это разрывает мне сердце».

Крис Уайдман: «Покойся с миром, Энтони Джонсон. Так грустно».

Ариэль Хельвани: «Один из самых сильных и талантливых бойцов в истории. Ушел слишком рано. Покойся с миром».

Кевин Гастелум: «Душераздирающе. ММА потеряло великого».

Александр Ракич: «Ушел слишком рано. Раньше «Рамбл» был кошмаром для всего полутяжелого веса. Покойся с миром».

Скотт Кокер: «Я сильно любил «Рамбла». Опустошен известием о его кончине. Я никогда его не забуду».

Меган Оливи: «Энтони всегда относился ко мне с такой добротой и уважением. Покойся с миром, «Рамбл»».

Али Абдель-Азиз: «Мое сердце разбито».

Стивен Томпсон: «Душераздирающе. Один из моих любимых бойцов. Супердружелюбный. Покойся с миром, мой друг».

Чарльз Оливейра: «Покойся с миром, Энтони».

Висенте Люке: «Какая честь знать этого человека. Большой пример и настоящее вдохновение для всех вокруг! Покойся с миром, Эй Джей».

Фрэнк Мир: «Покойся с миром, «Рамбл»».

Андерсон Сильва: «Ты навсегда останешься в наших воспоминаниях как великий боец и воин... Битва была долгой, теперь у тебя заслуженный отдых. Бог благословит и утешит сердца членов твоей семьи».

Даниэль Кормье: «Покойся с миром, братан. Энтони был очень заботливым для парня, который вселял страх в людей. В случае поражения он мог написать тебе сообщение или проверить, все ли с тобой в порядке. Каким бы человеком он ни был, «Рамбла» будет не хватать. Иногда жизнь кажется такой несправедливой. Ужасные новости».

По данным Yahoo! Sports, Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы. Ему было 38 лет.