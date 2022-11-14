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Сегодня, 10:14

Даниэль Кормье отреагировал на смерть Энтони Джонсона

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего бойца UFC и Bellator Энтони Джонсона.

«Покойся с миром, братан, — написал Кормье в Twitter. — Энтони был очень заботливым для парня, который вселял страх в людей. В случае поражения он мог написать тебе сообщение или проверить, все ли с тобой в порядке. Каким бы человеком он ни был, «Рамбла» будет не хватать. Иногда жизнь кажется такой несправедливой. Ужасные новости».

По данным Yahoo! Sports, Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы. Ему было 38 лет.

Даниэль Кормье
UFC
ММА
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