Даниэль Кормье отреагировал на смерть Энтони Джонсона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего бойца UFC и Bellator Энтони Джонсона.

«Покойся с миром, братан, — написал Кормье в Twitter. — Энтони был очень заботливым для парня, который вселял страх в людей. В случае поражения он мог написать тебе сообщение или проверить, все ли с тобой в порядке. Каким бы человеком он ни был, «Рамбла» будет не хватать. Иногда жизнь кажется такой несправедливой. Ужасные новости».

По данным Yahoo! Sports, Джонсон скончался из-за редкого заболевания иммунной системы. Ему было 38 лет.