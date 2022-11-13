Бадаев дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Перейры

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» заявил, что Хамзат Чимаев (12-0) — это тяжелый соперник для нового чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1).

«Мы видели, как беспомощно выглядел Перейра в третьем раунде, когда его перевели, — сказал Бадаев в интервью «СЭ». — Там были моменты для сабмишенов, для более хорошего граунд-энд-паунда. Конечно, нельзя недооценивать этого парня, он очень крупный. Во-первых, бой начинается в стойке, и он может тяжело попасть. Во-вторых, он неплохо защищается от борьбы, но мне кажется, что тот, кто знает детали борьбы, кто будет атаковать повторными попытками, добьется успеха.

Хамзат Чимаев умеет навязывать. Мы знаем, что он идет в завязку и просто всеми правдами и неправдами цепляется и переводит вас — хотите вы этого или нет. Поэтому я думаю, что он переведет Перейру, и в партере Алекс будет слишком беспомощным. Перейра очень крупный, нужно пройти сквозь его удары. Такого крупного парня непросто перевести — много сил можно потратить.

Не хочется проявлять неуважение к новому чемпиону и говорить, что это было бы легко, но слишком уж глубинные знания у Хамзата в борьбе, в партере. Мне кажется, он бы не отпустил Перейру".

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.