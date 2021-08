Адесанья: «Уверенность к себе пришла ко мне через танцы»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал, как в нем созрела уверенность в себе.

« Настоящая уверенность в себе пришла ко мне через танцы, — говорит Адесанья на подкасте Newstalk ZB. — Помню, у нас в школе проводили конкурс талантов. Во время большой перемены на ланч можно было прийти в актовый зал и что-то показать на сцене. Помню, я пришел, и на меня все так посмотрели: «Какой у него может быть талант?» Но я взобрался на сцену и начал танцевать под « Wanna Be Startin' Somethin' » Майкла Джексона. И на строчке «I took my baby to the doctor» исполнил волну, все так ахнули, что из коридора сбежались люди. Весь зал начал смотреть на меня, и с этого момента я танцевал где-то 5 минут. И вот когда я нокаутировал Роберта Уиттакера в 2019 году — все, что я сделал в тот вечер, берет начало с той танцевальной сцены в школе».