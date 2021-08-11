Тренер Гана: «Нганну никогда не благодарил наш зал после побед. Потом говорил мне: «Ой, я забыл»»

Тренер Сирила Гана и экс-тренер Франсиса Нганну Фернанд Лопес снова поднял тему неблагодарности своего бывшего бойца.

«Розовой мечтой Франсиса всегда было переехать в США, — говорит Лопес в интервью MMAfighting. — Он человек американской мечты, и, по его убеждению, жить в Америке — это вершина счастья. Поэтому в один момент, когда он уже отработал со мной шесть лет, он пришел ко мне и сказал: «Я хочу поехать в США. Нет проблем?» Я сказал, что нет никаких проблем. Более того, я лично начал поднимать мои связи в США, пробивать, в каком зале могут принять Франсиса. Я даже звонил Ди Си и наводил справки, могут ли они взять его в AKA.

Я никак не мог добиться того, чтобы Франсис после побед упоминал наш зал и менеджеров. Зал, где из него сделали бойца, и менеджеров, которые привели его в UFC. В один момент я просто не выдержал и подошел к нему: «Франсис, почему ты никогда не упоминаешь зал и менеджеров? Ты забыл, как ты жил у меня шесть лет в зале и ни разу ни за что не заплатил? Все для тебя было бесплатным. Ты забыл, как я 12 раз предлагал тебя UFC и они постоянно отказывали? Когда твой рекорд был 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, я предлагал и предлагал тебя вместе с моим партнером Тьяго. Почему ты не упоминаешь наш зал?»

И он отвечал: «Ой, я не знал, что это вы меня устроили в UFC. Я думал, UFC сами меня увидели и прислали в MMA-Factory e-meil». Я ответил: «Хорошо, теперь ты знаешь. Пожалуйста, упоминай наш зал». Но все повторилось по новой — опять Франсис побеждает и опять не упоминает наш зал.

Я снова подхожу к нему: «Франсис, ты понимаешь, что, не упоминая наш зал, ты просто лично мне не даешь возможности зарабатывать на жизнь? У меня меньше клиентов, меньше возможностей. Ты забыл, как я позвонил тебе в твой день рождения и сказал: « С днем рождения. У меня для тебя подарок » . Ты ответил: « О, тренер, ты подарил мне компьютер? » А я сказал: « Нет, что-то покруче компьютера. Контракт с UFC » . Так почему ты не упоминаешь наш зал и менеджеров опять?» Он говорит: «Ой, я забыл, у меня вылетело из головы».

Потом он проигрывает Стипе и говорит на пресс-конференции: «Поздравляю Стипе, у него сегодня был хороший геймплан». Я как это услышал, думаю: «Ты шутишь ***?» Мы подготовили Франсису план на бой, целый документ PDF, отправили ему на почту, потом провели собрание. Он ответил нам: «Я не школьник, чтобы меня учить по плану драться». И теперь он говорит про отличный геймплан!»

Франсис Нганну тренировался в парижском зале Лопеса MMA-Factory с самого начала карьеры и до титульного боя против Стипе Миочича. Позже боец перебрался в США, но затем провел еще один лагерь во Франции — перед реваншем с Кертисом Блейдсом.