Менеджер допускает участие Александра Емельяненко в турнире Bellator вместе с братом Федором

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов прокомментировал желание своего клиента принять участие в турнире Bellator вместе с братом Федором.

«По этому поводу идут переговоры, будем смотреть на форму Александра, — сказал Бостанов «СЭ». — Согласитесь, будет круто, если два брата Емельяненко выступят в одном турнире Bellator? Поэтому я считаю, что для Bellator с медийной точки зрения это будет крутое подписание».

«Но другой момент, давайте честно: уровень Bellator и уровень Артема Тарасова — это разные уровни, и при всем уважении к Артему на этих бойцов нужно будет серьезно готовиться. Серьезно и упорно. Но желание у Александра есть, и теперь будем смотреть по возможности».

Турнир Bellator, в главном событии которого Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном, состоится 23 октября на ВТБ-арене в Москве.

Следующим оппонентом Александра Емельяненко станет блогер Артем Тарасов. Они встретятся в сентябре в поп-ММА организации «Наше Дело».