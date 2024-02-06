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Сегодня, 07:16

Рамазан Исмаилов: «Токов опаснее Минеева и Шлеменко»

Давид Хачатрян
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Старший брат Магомеда Исмаилова (18-3) и тренер Рамазан Исмаилов считает, что боец лиги Bellator Анатолий Токов (31-4) опаснее действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) и экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (64-15).

Об этом Исмаилов сказал «СЭ».

— Что касается потенциальных соперников Маги, чаще всего обсуждаются имена Минеева и Шлеменко. Токов опаснее них?

— Они все опасны, каждый по-своему. В сочетании с тренерами Федором [Емельяненко] и Расулом Магомедалиевым, Токов — опаснее.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.

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