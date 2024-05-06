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Сегодня, 16:15

Вартанян считает Резникова фаворитом поединка с Коковым на турнире АСА 177

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Российский боец ММА Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка между Мухамедом Коковым и Артемом Резниковым.

Бой состоится 28 июня в Сочи на турнире ACA 177.

«Да, бой интересный. Оба — борцы с сильной техникой. Думаю, победит Артем — из-за мощи. Он немного сильнее в физическом плане», — цитирует Вартаняна Legalbet.kz.

В своей карьере 31-летний Коков одержал 19 побед и потерпел 9 поражений. На счету 32-летнего Резникова 24 победы и 8 поражений.

Источник: Legalbet.kz
Артем Резников
Мухамед Коков
Эдуард Вартанян
ММА
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