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Багов: «С Резниковым встретимся в Сочи, он ответит за свои слова»

Алина Савинова
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Полуфиналист Гран-при АСА в легком весе Али Багов рассказал о вновь вспыхнувшем конфликте с Артемом Резниковым.

«Если честно, сейчас меня это не волнует. Сначала хочу одержать победу. Но Артем за свои слова по-любому ответит. Мы же встретимся. Резников матерился, мне отправили многие это. Знакомые хотели его поймать. Я сказал, чтобы этого не делали, так как он может заявление написать. Сам разберусь. Он же тоже в Сочи выступает. Увидимся, обсудим все и красиво разойдемся», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

24 декабря на турнире АСА 168 Багов и Резников провели поединок в рамках 1/4 Гран-при АСА в легком весе. Тогда победу техническим нокаутом в четвертом раунде одержал Багов.

Источник: Metaratings.ru.
Али Багов
Артем Резников
ММА
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