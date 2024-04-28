Чемпион ACA Гончаров: «В глубине души Богатырев знает, что я у него выиграю»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился мыслями о предстоящем финале Гран-при против Адама Богатырева.

«Адам говорит о своей победе надо мной, но не верит в это в глубине души. Нужно что-то сказать, вот и говорит. Он знает, что я — чемпион, я у него выиграю. Не вижу смысла пересматривать бои Адама. Видел бой с Кириллом Корниловым в зале и этого достаточно. Выиграл первый раунд, проиграл следующие два. Четвертый судить не могу. Финал возможен летом. Ждем новостей. Июнь-июль — сочинские турниры. Август — Москва и Краснодар, скорее всего», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров на Гран-при прошел Алихана Вахаева и Антона Вязигина. Богатырев сначала выбыл из турнира из-за травмы, но в полуфинале уже сам заменил травмированного Мухумата Вахаева и выиграл поединок против Кирилла Корнилова.