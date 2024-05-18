Багов: «Буду идти на Батисту, как Хабиб на Барбозу»

Полуфиналист Гран-при АСА в легком весе Али Багов поделился мыслями о своем следующем сопернике Хердесоне Батисте.

«Я думаю, он выносливый. Батиста хорошо дышит, хорошо чувствует себя и в стойке, и в партере. Я буду идти на него как танк. Многие говорят, что он не устает. Увидим в бою. В нашем первом поединке я допустил ошибку, немного недооценил его и был нацелен на сабмишн. Теперь будет избиение.

Если честно, у меня никогда не было такого настроя, как сейчас. Я нацелен на победу. Время покажет. В бою один неправильный шаг может изменить все. 28 июня я буду готов подраться не только пять раундов, но и семь раундов. Я каждый вечер смотрю, как Хабиб Нурмагомедов мучал Эдсона Барбозу. Вот так я хочу идти на Батисту», — цитирует MMA.Metaratings.ru Багова.

28 июня на турнире АСА 178 Али Багов проведет бой против бразильца Хердесона Батисты в рамках полуфинала Гран-при АСА в легком весе.