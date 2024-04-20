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Токов объяснил, почему русская трибуна ушла во время его боя с Давлатмуродовым на ACA 174

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский средневес Анатолий Токов объяснил, почему русская трибуна ушла во время его боя с Шарафом Давлатмуродовым на турнире АСА 174 в Санкт-Петербурге.

«Почему ушла русская трибуна? Честно, не знаю, — сказал Токов в интервью после победы. — Я давал интервью, где у меня спрашивали: «Будет ли за вас русская трибуна?». Я сказал: «Если есть желание у ребят, то пускай приходят». Но вот так вот, когда я дерусь... Если бы я дрался с американцем, тогда «Русские вперед!», или если бы наш соотечественник дрался заграницей. А когда два человека из одной страны будут драться, и за одного будут кричать «Русские [вперед]», то тогда за обоих получается кричат же? Поэтому не знаю как здесь судить... Не мне судить. Если пришли за меня болеть, кричите: «Токов вперед!». Я такого мнения».

Токов единогласным решением судей выиграл у Давлатмуродова.

В их первом поединке, который проходил в октябре 2021 года на турнире Bellator 269 в Москве, Токов одержал победу раздельным решением судей.

Анатолий Токов
Шараф Давлатмуродов
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