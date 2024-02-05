Богатырев: «Буду топить за Исмаилова в бою с Токовым»

Российский боец ACA Адам Богатырев поделился ожиданиями от поединка Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова.

«Если говорить про спортивную составляющую, бой Магомеда и Токова вряд ли можно считать событием года, но любой поединок Исмаилова как медиа — всегда топовый размах. Он умеет делать шоу. Нереально харизматичный парень. Я буду топить за Магу. Это будет очень сложный поединок для Исмаилова. Оппозиция у ребят была разная. У Магомеда долго не было конкуренции как таковой и боев по правилам ММА. Токов же дрался с топами своего веса. Ментальное преимущество будет у Анатолия, а Магомед со своей стороны может подойти ко встречи отдохнувшим», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве. Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.