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5 февраля, 21:20

Богатырев: «Буду топить за Исмаилова в бою с Токовым»

Алина Савинова
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Российский боец ACA Адам Богатырев поделился ожиданиями от поединка Магомеда Исмаилова и Анатолия Токова.

«Если говорить про спортивную составляющую, бой Магомеда и Токова вряд ли можно считать событием года, но любой поединок Исмаилова как медиа — всегда топовый размах. Он умеет делать шоу. Нереально харизматичный парень. Я буду топить за Магу. Это будет очень сложный поединок для Исмаилова. Оппозиция у ребят была разная. У Магомеда долго не было конкуренции как таковой и боев по правилам ММА. Токов же дрался с топами своего веса. Ментальное преимущество будет у Анатолия, а Магомед со своей стороны может подойти ко встречи отдохнувшим», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов и Токов проведут реванш 9 марта на ACA 172 в Москве. Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bogatyrev-budu-topit-za-ismailova-v-boyu-s-tokovym-nesmotrya-na-to-chto-on-ukral-moi-volosy-331201/
Адам Богатырев
Анатолий Токов
Магомед Исмаилов
ММА
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