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Яценко: «ACA готова продолжить сотрудничество с Токовым»

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Президент АСА Алексей Яценко заявил, что организация готова продолжить сотрудничество с российским бойцом Анатолием Токовым.

19 апреля 34-летний спортсмен победил Шарафа Давлатмуродова единогласным решением судей на турнире АСА 174.

«ACA готова стать «домом» для любого бойца, который готов с нами двигаться, готов показывать яркие выступления, готов вместе с нами развивать эту индустрию, мы для всех открыты. Токов выступал еще в ACB, для него в ACA всегда дверь открыта. И как сообщали ранее, лига планируем организовать бой Токов-Исмаилов до конца года», — сказал Яценко.

Токов имеет действующий контракт с Bellator на один поединок. В промоушене россиянин провел 8 боев, в которых одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.

В феврале 2023 года Токов уступил представителю США Джонни Эблину единогласным решением судей на турнире Bellator 290.

Анатолий Токов
ММА
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Токов объяснил, почему русская трибуна ушла во время его боя с Давлатмуродовым на ACA 174

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