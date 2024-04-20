Бадаев: «Токов в любом случае проведет реванш с Исмаиловым»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о бое Анатолия Токова против Шарафа Давлатмуродова на турнире АСА 174.

«На самом деле, если смотреть со стороны Токова, то его поединок против Давлатмуродова организован для того, чтобы Анатолий в дальнейшем все же смог подраться с Магомедом Исмаиловым. Но у нас есть еще две стороны -Шарафа и лиги АСА. Мотивация Давлатмуродова заключается в том, что взять реванш у Токова, который единственный за восемь лет, кто смог нанести ему поражение. Закрыть красную черту в Sherdog. Но если судить со стороны лиги, в случае победы или поражения Токова, ничего не изменится. В обоих случаях будет реванш с Исмаиловым. Это не меняет суть их противостояния.

Когда-то Токов победил Исмаилова. Магомед все это время плохо спал, не мог уснуть и видел Анатолия в кошмарах, получил шанс поквитаться с ним. У лиги уникальная позиция, когда она рада любой позиции. Люди думают, что АСА вместе с судьями все просчитывают до мелочей. На самом деле, все намного проще. Выиграет Токов или проиграет, у него будет реванш с Исмаиловым. Выиграет Давлатмуродов или проиграет, он уедет за океан и будет драться там», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

19 апреля на АСА 174 Анатолий Токов проведет поединок против Шарафа Давлатмуродова. В активе Токова 29 побед и три поражения, на счету Давлатмуродова 19 побед и четыре поражения.