Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 03:14

Бадаев: «Токов в любом случае проведет реванш с Исмаиловым»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о бое Анатолия Токова против Шарафа Давлатмуродова на турнире АСА 174.

«На самом деле, если смотреть со стороны Токова, то его поединок против Давлатмуродова организован для того, чтобы Анатолий в дальнейшем все же смог подраться с Магомедом Исмаиловым. Но у нас есть еще две стороны -Шарафа и лиги АСА. Мотивация Давлатмуродова заключается в том, что взять реванш у Токова, который единственный за восемь лет, кто смог нанести ему поражение. Закрыть красную черту в Sherdog. Но если судить со стороны лиги, в случае победы или поражения Токова, ничего не изменится. В обоих случаях будет реванш с Исмаиловым. Это не меняет суть их противостояния.

Когда-то Токов победил Исмаилова. Магомед все это время плохо спал, не мог уснуть и видел Анатолия в кошмарах, получил шанс поквитаться с ним. У лиги уникальная позиция, когда она рада любой позиции. Люди думают, что АСА вместе с судьями все просчитывают до мелочей. На самом деле, все намного проще. Выиграет Токов или проиграет, у него будет реванш с Исмаиловым. Выиграет Давлатмуродов или проиграет, он уедет за океан и будет драться там», — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

19 апреля на АСА 174 Анатолий Токов проведет поединок против Шарафа Давлатмуродова. В активе Токова 29 побед и три поражения, на счету Давлатмуродова 19 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-tokov-v-lyubom-sluchae-provedet-revansh-s-magomedom-ismailovym-355139/
Анатолий Токов
Шараф Давлатмуродов
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Минимум пять команд серии А сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» во второй раз в карьере
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при атаке дронов ВСУ
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АСА 174: началась прямая трансляция турнира

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости