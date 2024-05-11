Хамитов: «Резников не сломался после шести поражений подряд и быстро исправит два»

Известный казахстанский боец Куат Хамитов заявил, что Артем Резников быстро вернется на победный путь в ACA.

«Артем трудолюбивый и хороший парень. Никогда не поздно поработать над ошибками и вернуться. Сейчас он специально для этого отправился в Дагестан. Иногда выиграешь, иногда проигрываешь. Главное, не ломаться. Я уверен, что Артем не сломается. Знаю его с 2013 года, когда он к нам приходил совсем зеленым начинающим бойцом. Года полтора он жил в одном доме с нами. Одно время он был на шести поражениях подряд в ММА. Я не увидел, чтобы он сломался. Он быстро исправит два поражения, которые у него есть сейчас», — приводит слова Хамитова MMA.Metaratings.ru.

У Резникова официально было пять поражений подряд в ММА с 2016 по 2017 год. Сейчас он идет на серии из двух поражений подряд от Эдуарда Вартаняна и Али Багова. 28 июня Резников проведет бой против Мухамеда Кокова.