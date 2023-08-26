Китайский боец Ли Ху пообещал жесткий бой россиянину Туйнову

Китайский боец Ли Ху по прозвищу «Великий Дьявол» прокомментировал предстоящий бой с россиянином Владиславом Туйновым. Поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.

«У меня будет жестокий и замечательный поединок с чуваком из России 15 сентября. Пожалуйста, поддерживайте и смотрите бой», — цитирует слова китайского бойца РЕН ТВ.

Главным боем вечера станет противостояние Владимира Минеева и Рафаэля Карвальо.