Китайский боец Ли Ху пообещал жесткий бой россиянину Туйнову
Китайский боец Ли Ху по прозвищу «Великий Дьявол» прокомментировал предстоящий бой с россиянином Владиславом Туйновым. Поединок пройдет в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте 15 сентября.
«У меня будет жестокий и замечательный поединок с чуваком из России 15 сентября. Пожалуйста, поддерживайте и смотрите бой», — цитирует слова китайского бойца РЕН ТВ.
Главным боем вечера станет противостояние Владимира Минеева и Рафаэля Карвальо.
Источник: РЕН ТВ
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