Папин заявил, что подходит к поединку с Чилембой в хорошей форме

Российский боксер Алексей Папин поделился ожиданиями от поединка с малавийцем Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Не раз боксировал за титул чемпиона мира, с тем же самым Сергеем Ковалевым — на кону у них стояло несколько титулов. И самое интересное, что никому из его соперников, даже таких самых бьющих, как там Ковалев, Гвоздик, Бивол, не удалось нокаутировать«, — цитирует Папина РЕН ТВ.

Также спортсмен отметил, что пребывает в хорошей форме.

«Сейчас уже прошло больше времени, я ее залечиваю, восстанавливаю, и она с каждым днем, с каждым месяцем становится все легче. Я могу в полной мере выполнять тренировочные объемы и поставленные тренером задачи», — добавил Папин.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.