Олейник — о Дацике перед боем с Тернером: «У него страшная ударная мощь»

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от боксерского поединка между Вячеславом Дациком и ирландцем Шоном Тернером.

По словам Олейника, «Рыжий тарзан» обладает сильным нокаутирующим ударом.

«Он реально очень сообразительный, умный парень. И у него страшная мощь ударная. Поэтому это боец, который может нанести нокаут с любого положения и любым ударом», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

Олейник считает, что у Тернера будут шансы победить Дацика лишь в том случае, если ему удастся уклониться от ударов россиянина в первые минуты боя.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.