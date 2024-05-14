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Сегодня, 11:25

Олейник — о Дацике перед боем с Тернером: «У него страшная ударная мощь»

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от боксерского поединка между Вячеславом Дациком и ирландцем Шоном Тернером.

По словам Олейника, «Рыжий тарзан» обладает сильным нокаутирующим ударом.

«Он реально очень сообразительный, умный парень. И у него страшная мощь ударная. Поэтому это боец, который может нанести нокаут с любого положения и любым ударом», — приводит слова спортсмена РЕН ТВ.

Олейник считает, что у Тернера будут шансы победить Дацика лишь в том случае, если ему удастся уклониться от ударов россиянина в первые минуты боя.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Дацик сразится с Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
Вячеслав Дацик
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