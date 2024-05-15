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Вячеслав Дацик — Шон Тернер: дата проведения боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вячеслав Дацик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 24 мая, в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям, — в 20:00 по московскому времени.

В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против малавийца Айзека Чилембы. Также в основном карде состоятся еще два боя боксеров в легкой весовой категории.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию поединков покажет телеканал РЕН ТВ (три поединка).

Всего на счету Дацика в смешанных единоборствах семь побед (три — нокаутом) и восемь поражений. В августе россиянин провел боксерский поединок с экс-бойцом UFC британцем Оли Томпсоном и победил нокаутом.
Тернер — 33-летний ирландский боксер-профессионал, девятикратный чемпион Ирландии. Свой первый бой в профессиональном боксе провел 14 июня 2014 года против Золтана Элекеша (Венгрия) и победил техническим нокаутом. В феврале 2024 года в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» Тернер проиграл нокаутом Кевину Джонсону (Россия).

Вячеслав Дацик
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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