Романкевич о поединке между Папиным и Чилембой: «Желаю Леше только победы!»

Российский кикбоксер Петр Романкевич поделился ожиданиями от поединка между Алексеем Папиным и Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Будем болеть за хороший и красивый бой, потому что Леша вернулся на первую строчку рейтинга российского бокса. Мы с Лешей в одно время были в сборной по кикбоксингу, хорошо с ним знакомы. Я желаю Леше только победы!» — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.