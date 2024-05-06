Дацик: «Покажем американским копам, что такое русские арестанты»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) рассказал, за счет чего планирует победить ирландца Шона Тернера (12-4). Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».

— За счет чего вы планируете выиграть?

— Как всегда, главное — донести любимую родную колхозочку до черепушки врага, чтобы он немножко прозрел. Покажем американским копам, что такое русские арестанты, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Тернером в главном бою вечера.