Олейник посоветовал Папину не расслабляться в бою с Чилембой: «Он очень силен»

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник высоко оценил навыки малавийца Айзека Чилембы перед боксерским поединком с россиянином Алексеем Папиным.

«Чилемба тоже чемпион мира. В своих последних поединках он был очень и очень силен, очень неуступчив. Выигрывал, проигрывал, но никому, даже очень крутым ребятам с ним легко не было», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с представителем Ирландии Шоном Тернером, а в соглавном поединке Алексей Папин выйдет на ринг против представителя Малавии Айзека Чилембы.