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Папин ждет тяжелый бой с Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Руслан Минаев
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Российский боксер, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Алексей Папин прокомментировал предстоящий поединок с Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Хороший боксер, легкой прогулки не будет. Мы в любом случае настроены на сложный бой, на тяжелый бой. Потому что соперник непростой», — цитирует россиянина «РЕН ТВ».

Поединок Папина (16-2, 15 КО) и малавийца Чилембы (27-9-3, 11 КО) пройдет в первом тяжелом весе и станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Балашихе 24 мая. В последнем бою в марте 2023 года в турнире в Майкопе Папин победил нокаутом в пятом раунде соотечественника Игоря Вильчицкого.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
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