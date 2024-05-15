Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 11:01

Чудинов: «Чилемба очень опытный. Он видит все удары, хорошо защищается»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер Федор Чудинов поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественником Алексеем Папиным и представителем Малавии Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Он [Чилемба] очень опытный. Это главная его опасность. Он видит все удары, хорошо защищается. Но он уже такой возрастной, тяжеловато стало. Я хочу пожелать победы [Папину], уверенности, но не самоуверенности. Потому что Чилемба хитрый, изворотливый, отличный соперник. Поэтому аккуратно, не сбавляя темп до победного конца», — приводит слова Чудинова РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Федор Чудинов
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ружичка не согласен с отстранением сборной России от ЧМ по хоккею
Форвард «Колорадо» Ничушкин отстранен на шесть месяцев
Боец ВС РФ рассказал об обезвреживании заминированной ВСУ дамбы в Харьковской области
Ничушкин влетел на полугодичный бан и взбесил Америку. Русскую звезду НХЛ поймали на наркотиках?
Развожаев сообщил об отражении массированной атаки на Севастополь
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Егоров проведет поединок с Глэнтоном на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости