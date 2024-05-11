Минеев о поединке между Папиным и Чилембой: «Буду всей душой болеть за Алексея»

Российский боец ММА Владимир Минеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка боксера Алексея Папина с малавийцем Айзеком Чилембой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я буду всей душой болеть за Алексея, желаю ему в этом бою только победы. Самое главное — без травм, что очень важно в нашем ремесле. Давайте все вместе поддержим нашего земляка», — приводит слова Минеева РЕН ТВ.

24 мая в Балашихе состоится вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. В главном бою вечера Вячеслав Дацик сразится с ирландцем Шоном Тернером, а в соглавном поединке Папин выйдет на ринг против Чилембы.