Дрозд считает, что Минеев и Карвальо проведут зрелищный бой

Российский боксер Григорий Дрозд поделился своими ожиданиями от главного боя турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Элисте между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

«Здесь от этого поединка все ждут, конечно, только мощных ударов, зрелища. Мы ждем победы Владимира. Я думаю, что Карвальо приедет не проигрывать. Это будет очень интересный поединок», — цитирует Дрозда РЕН ТВ.

15 сентября в Элисте Владимир Минеев проведет бой по правилам кикбоксинга против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Рафаэля Карвальо.